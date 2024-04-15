Пермяков Григорий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пермяков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Пермякова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.
Дочь: Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Пермякова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно