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Пермяков Григорий Прокопьевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Пермяков Прокопий Дементьевич

Мать: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пермяков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Пермякова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.

Дочь: Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Пермякова Татьяна Яковлевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Татьяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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