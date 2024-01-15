Пермякова Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Прасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пермяков Прокопий Дементьевич

Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пермяков Александр Дементьевич

Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пермяков Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пермяков Кондратий Дементьевич

Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пермяков Ларион Дементьевич

Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пермяков Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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