Пермякова Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пермяков Прокопий Дементьевич
Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пермяков Александр Дементьевич
Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пермяков Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пермяков Кондратий Дементьевич
Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пермяков Ларион Дементьевич
Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пермяков Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Пермяков Дементий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно