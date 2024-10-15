Пермяков Дементий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Пермяков Лаврентий Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пермяков Прокопий Дементьевич
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пермяков Александр Дементьевич
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пермяков Иван Дементьевич
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пермяков Кондратий Дементьевич
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пермяков Ларион Дементьевич
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пермяков Михаил Дементьевич
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно