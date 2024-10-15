Пермяков Дементий Лаврентьевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пермяков Дементий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пермяков Лаврентий Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пермяков Прокопий Дементьевич

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пермяков Александр Дементьевич

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пермяков Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пермяков Кондратий Дементьевич

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пермяков Ларион Дементьевич

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пермяков Михаил Дементьевич

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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