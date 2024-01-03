Клеперова Мавра Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга
Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Вышла замуж за Ивана Клеперова (о нем информации не сохранилось). Родила четырех детей. Филипп был старшим. У него были братья Алексей, Яков
Рождение ребёнка
?.10.1892
Сын: Клеперов Филипп
Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич
Смерть
?.01.1962