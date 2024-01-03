Клеперова Мавра Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлеперова Мавра Софроновна

Клеперова Мавра Софроновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеперов Яков Иванович

Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеперов Петр Иванович

Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клеперов Иван Алексеевич

Упоминание
Неизвестно
Вышла замуж за Ивана Клеперова (о нем информации не сохранилось). Родила четырех детей. Филипп был старшим. У него были братья Алексей, Яков
Рождение ребёнка
?.10.1892

Сын: Клеперов Филипп

Отец ребёнка: Клеперов Иван Алексеевич

Смерть
?.01.1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.