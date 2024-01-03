Клеперов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клеперова Прасковья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Клеперова) Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Клеперова Прасковья
Рождение ребёнка
01.05.1926
Сын: Клеперов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Клеперова Прасковья
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клеперова Прасковья
Смерть
Неизвестно