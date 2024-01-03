Клеперов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеперов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клеперов Иван Алексеевич

Мать: Клеперова Мавра Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеперова Прасковья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Клеперова) Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Клеперова Прасковья

Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Клеперов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Клеперова Прасковья

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клеперова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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