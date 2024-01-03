Клеперова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеперова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клеперов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Клеперова) Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Клеперов Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Клеперов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Клеперов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеперов Яков Иванович

Смерть
1984

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