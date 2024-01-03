Клеперова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Клеперова) Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Клеперов Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1926
Сын: Клеперов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Клеперов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеперов Яков Иванович
Смерть
1984