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Клеперов Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1926

Дата смерти

07.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: Клеперов Яков Иванович

Мать: Клеперова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
18.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна

Смерть
07.04.2006

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