Клеперов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1926
Дата смерти07.04.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Отец: Клеперов Яков Иванович
Мать: Клеперова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
18.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна
Смерть
07.04.2006