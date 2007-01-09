Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1926
Дата смерти09.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1926
Отец: не указан
Мать: (Чернуха) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеперов Алексей Яковлевич
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
18.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеперов Алексей Яковлевич
Смерть
09.01.2007