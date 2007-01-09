Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеперова (Чернуха) Вера Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1926

Дата смерти

09.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1926

Отец: не указан

Мать: (Чернуха) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клеперов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеперов Алексей Яковлевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
18.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеперов Алексей Яковлевич

Смерть
09.01.2007

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