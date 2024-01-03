Клеперов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеперов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеперов Яков Иванович

Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеперов Петр Иванович

Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеперова Мавра Софроновна

Рождение ребёнка
?.10.1892

Сын: Клеперов Филипп

Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна

Смерть
Неизвестно

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