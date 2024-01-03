Клеперов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга
Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1892
Сын: Клеперов Филипп
Мать ребёнка: Клеперова Мавра Софроновна
Смерть
Неизвестно