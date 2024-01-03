Ше́Пелева (Клеперова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепелёв Игорь
Отец ребёнка: Ше́Пелев Родион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ше́Пелев Родион
Упоминание
Неизвестно
Младшая в семье
Рождение ребёнка
1930
Сын: Евгений
Отец ребёнка: Ше́Пелев Родион
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Шепелёва) Валентина
Отец ребёнка: Ше́Пелев Родион
Смерть
Неизвестно