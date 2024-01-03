Ше́Пелева (Клеперова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клеперов Иван Алексеевич

Мать: Клеперова Мавра Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелёв Игорь

Отец ребёнка: Ше́Пелев Родион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ше́Пелев Родион

Упоминание
Неизвестно
Младшая в семье
Рождение ребёнка
1930

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Ше́Пелев Родион

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Шепелёва) Валентина

Отец ребёнка: Ше́Пелев Родион

Смерть
Неизвестно

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