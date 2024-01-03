Ше́Пелев Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ше́Пелев Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелёв Игорь

Мать ребёнка: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

Рождение ребёнка
1930

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Шепелёва) Валентина

Мать ребёнка: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга

Смерть
Неизвестно

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