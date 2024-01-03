Ше́Пелев Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепелёв Игорь
Мать ребёнка: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Евгений
Мать ребёнка: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Шепелёва) Валентина
Мать ребёнка: Ше́Пелева (Клеперова) Ольга
Смерть
Неизвестно