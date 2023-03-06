Вотинцов Евдоким Анисифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вотинцева) Евфимия Евдокимова
Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вотинцева) Анна Евдокимова
Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вотинцева) Васса Евдокимова
Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова
Рождение ребёнка
25.11.1815
Дочь: Брюхова (Вотинцева) Варвара Евдокимова
Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова
Над рекой Поломкой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно