Вотинцов Евдоким Анисифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцов Евдоким Анисифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Вотинцов Анисифор Михайлович

Мать: Вотинцева Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Илья Евдокимов

Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вотинцева) Евфимия Евдокимова

Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вотинцева) Анна Евдокимова

Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вотинцева) Васса Евдокимова

Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова

Рождение ребёнка
25.11.1815

Дочь: Брюхова (Вотинцева) Варвара Евдокимова

Мать ребёнка: Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова

Над рекой Поломкой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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