Вотинцов Анисифор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцов Анисифор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Вотинцов Михаил Семенович

Мать: Вотинцева Дарья Викулова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Мать ребёнка: Вотинцева Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Петр Анисифоров

Мать ребёнка: Вотинцева Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросинья Анисифорова

Мать ребёнка: Вотинцева Агафья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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