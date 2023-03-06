Вотинцов Анисифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Мать ребёнка: Вотинцева Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вотинцева Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросинья Анисифорова
Мать ребёнка: Вотинцева Агафья Максимовна
Смерть
Неизвестно