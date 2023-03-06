Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Погорелкин Викул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вотинцов Анисифор Михайлович

Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Гурий Михайлович

Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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