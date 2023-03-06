Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Погорелкин Викул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вотинцов Анисифор Михайлович
Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Гурий Михайлович
Отец ребёнка: Вотинцов Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно