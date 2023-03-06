Вотинцов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Гурий Михайлович
Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вотинцов Анисифор Михайлович
Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова
Смерть
Неизвестно