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Вотинцов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Вотинцов Семен Иванович

Мать: Вотинцева (Балобанова) Орина Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Гурий Михайлович

Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вотинцов Анисифор Михайлович

Мать ребёнка: Вотинцева (Погорелкина) Дарья Викулова

Смерть
Неизвестно

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