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Вотинцов Семен Иванович

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Вотинцов Иван Максимович

Мать: не указана

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Вотинцов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мусихина Евфимия Семеновна

Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Филимон Семенович

Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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