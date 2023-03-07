Вотинцов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Вотинцов Иван Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Вотинцов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мусихина Евфимия Семеновна
Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Филимон Семенович
Мать ребёнка: Вотинцева Орина Ефремовна
Смерть
Неизвестно