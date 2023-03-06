Вотинцева (Балобанова) Орина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотинцева (Балобанова) Орина Ефремовна

Вотинцева (Балобанова) Орина Ефремовна

Место рождения

д. Барминская

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Балобанов Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вотинцева) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Филимон Семенович

Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вотинцов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мусихина (Вотинцева) Евфимия Семеновна

Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович

Над рекой Поломкой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.