Вотинцева (Балобанова) Орина Ефремовна
Место рожденияд. Барминская
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Балобанов Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вотинцева) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцов Филимон Семенович
Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Вотинцов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мусихина (Вотинцева) Евфимия Семеновна
Отец ребёнка: Вотинцов Семен Иванович
Над рекой Поломкой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно