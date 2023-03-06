Вотинцева Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вотинцов Анисифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вотинцева) Евфросинья Анисифорова
Отец ребёнка: Вотинцов Анисифор Михайлович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Отец ребёнка: Вотинцов Анисифор Михайлович
Смерть
Неизвестно