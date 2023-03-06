Вотинцева Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева Агафья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Петр Анисифоров

Отец ребёнка: Вотинцов Анисифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вотинцева) Евфросинья Анисифорова

Отец ребёнка: Вотинцов Анисифор Михайлович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Отец ребёнка: Вотинцов Анисифор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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