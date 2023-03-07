Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова

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Место рождения

Над Лыжей речкой, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Дуров Вукол Макаров

Мать: Дурова Агафья Степанова

Над Лыжей речкой, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1815

Дочь: Брюхова Варвара Евдокимова

Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Над рекой Поломкой, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцов Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Евдокимова

Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Евдокимова

Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров

Смерть
Неизвестно
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