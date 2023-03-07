Вотинцова (Дурова) Феодосия Вуколова
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Дуров Вукол Макаров
Мать: Дурова Агафья Степанова
Рождение ребёнка
25.11.1815
Дочь: Брюхова Варвара Евдокимова
Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Над рекой Поломкой, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Евдокимова
Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Евдокимова
Отец ребёнка: Вотинцов Евдоким Анисифоров
Смерть
Неизвестно