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Галамага Онуфрий Аврамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Галамага Авраам Пантелеймонов

Мать: Параскева Иванова

Бракосочетание
17.01.1882

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1885

Дочь: Галамага Ирина Онуфриева

Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Рождение ребёнка
30.07.1887

Сын: Галамага Прохор Онуфриев

Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Смерть
Неизвестно
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