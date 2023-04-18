Галамага Онуфрий Аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Галамага Авраам Пантелеймонов
Мать: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1885
Дочь: Галамага Ирина Онуфриева
Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Рождение ребёнка
30.07.1887
Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Смерть
Неизвестно