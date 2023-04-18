Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1863
Рождение ребёнка
17.04.1885
Дочь: Галамага Ирина Онуфриева
Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов
Рождение ребёнка
30.07.1887
Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов
Смерть
Неизвестно