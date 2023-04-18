Гунько Иустиния Юлиана Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунько Иустиния Юлиана Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1863

Отец: Гунька Иоаким Максимов

Мать: Евдокия Евфросинья Трофимова

Рождение ребёнка
17.04.1885

Дочь: Галамага Ирина Онуфриева

Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов

Рождение ребёнка
30.07.1887

Сын: Галамага Прохор Онуфриев

Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов

Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов

Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Галамага Онуфрий Аврамов

Смерть
Неизвестно
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