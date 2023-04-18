Галамага Ирина Онуфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1885
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1885
Рождение ребёнка
27.02.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов
Смерть
1918
Рождение ребёнка
01.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов