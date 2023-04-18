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Галамага Ирина Онуфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1885

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1906 г.р.
1911 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1885

Отец: Галамага Онуфрий Аврамов

Мать: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Бракосочетание
18.10.1904

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.02.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов

Рождение ребёнка
1918

Сын: Могорит Алексей Петров

Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов

Смерть
1918
Рождение ребёнка
01.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могорит Петр Симеонов

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