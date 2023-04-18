Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Галамага Онуфрий Аврамов

Мать: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Смерть
1892
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