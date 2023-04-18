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Михаил
Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
1892
Пол
Мужской
Отец
Галамага Онуфрий Аврамов
1860 г.р.
Мать
Гунько Иустиния Юлиана Якимова
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Галамага Онуфрий Аврамов
Мать:
Гунько Иустиния Юлиана Якимова
Смерть
1892
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