Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Галамага Онуфрий Аврамов

Мать: Гунько Иустиния Юлиана Якимова

Смерть
1908
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