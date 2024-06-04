Останин Федор Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Пантюхина (Останина) Дарья Федорова
Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Гребеневых (Останина) Софья Федорова
Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Останина) Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева
Смерть
После 1762