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Останин Федор Афанасьев

Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Останин Афонасий Иванов

Мать: Останина Агриппина Иванова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Пантюхина (Останина) Дарья Федорова

Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Гребеневых (Останина) Софья Федорова

Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Останин Нестер Федоров

Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Останина) Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Останина (Кропачева) Дарья Кондратьева

Смерть
После 1762

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