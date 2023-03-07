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(Останина) Евдокия Федорова

Место рождения

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Останин Федор Афанасьев

Мать: Останина Дарья Кондратьева

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762