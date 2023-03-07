Гребеневых (Останина) Софья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребеневых (Останина) Софья Федорова

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Останин Федор Афанасьев

Мать: Останина Дарья Кондратьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Дымовской, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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