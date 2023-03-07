Останин Афонасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Останин Иван Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Останин Варнава Афанасьев
Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Останин Селиверст Афанасьев
Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722