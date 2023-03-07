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Останин Афонасий Иванов

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Место рождения

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Останин Иван Осипов

Мать: не указана

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Останин Потап Афанасьев

Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Останин Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Останин Варлам Афанасьев

Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Останин Варнава Афанасьев

Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Останин Федор Афанасьев

Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Останин Селиверст Афанасьев

Мать ребёнка: Останина Агриппина Иванова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Агриппина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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