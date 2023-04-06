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Останин Нестер Федоров

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Останин Федор Афанасьев

Мать: Останина Дарья Кондратьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Останин Прохор Нестеров

Мать ребёнка: Останина Марина Иванова

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Останин Андрей Нестеров

Мать ребёнка: Останина Марина Иванова

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Неонила Нестерова

Мать ребёнка: Останина Марина Иванова

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Марина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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