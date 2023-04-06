Останин Нестер Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Останина Марина Иванова
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Останина Марина Иванова
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Неонила Нестерова
Мать ребёнка: Останина Марина Иванова
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Марина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744