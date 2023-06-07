Грошиков Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Грошиков Кондрат Георгиевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Рождение ребёнка
1813 или 1815
Рождение ребёнка
1815
Сын: Грошиков Илларион Иванович
Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
05.05.1818
Дочь: Грошикова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
20.10.1821
Дочь: Грошикова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грошикова Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно