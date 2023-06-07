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Грошиков Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Грошиков Кондрат Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Сын: Грошиков Семен Иванович

Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Грошиков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813 или 1815

Сын: Грошиков Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Грошиков Илларион Иванович

Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
05.05.1818

Дочь: Грошикова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1821

Дочь: Грошикова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Грошикова Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Дарья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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