Грошикова Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Дарья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Сын: Грошиков Семен Иванович

Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Грошиков Илларион Иванович

Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
05.05.1818

Дочь: Грошикова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1821

Дочь: Грошикова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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