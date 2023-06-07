Грошикова Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Грошиков Илларион Иванович
Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.05.1818
Дочь: Грошикова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
20.10.1821
Дочь: Грошикова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Грошиков Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно