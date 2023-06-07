Грошиков Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1815
Отец: Грошиков Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Грошиков Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
01.07.1845
Дочь: Грошикова Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Яковлевна
Бракосочетание
10.02.1854
В 1854 г. у солдатки Параскевы Ерофеевны Подзоровой второй брак.
Рождение ребёнка
24.06.1855
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Ерофеевна
Рождение ребёнка
06.07.1858
Дочь: Грошикова Ефимия Федотовна
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно