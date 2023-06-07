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Грошиков Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1815

Отец: Грошиков Иван Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Грошиков Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Грошиков Анисим Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1845

Дочь: Грошикова Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.02.1854

Жена: Грошикова Параскева Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
В 1854 г. у солдатки Параскевы Ерофеевны Подзоровой второй брак.
Рождение ребёнка
24.06.1855

Сын: Грошиков Иван Федотович

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1858

Дочь: Грошикова Ефимия Федотовна

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Параскева Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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