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Грошиков Анисим Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Грошиков Федот Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1854

Жена: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Грошикова Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1861

Дочь: Грошикова Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1862

Дочь: Грошикова Параскева Анисимовна

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1864

Дочь: Грошикова Пелагея Анисимовна

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Грошикова Мелания Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1866

Сын: Грошиков Иван Анисимович

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1869

Сын: Грошиков Кондрат Анисимович

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1870

Сын: Грошиков Сергей Анисимович

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1872

Сын: Грошиков Никита Анисимович

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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