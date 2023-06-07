Грошиков Анисим Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Грошиков Федот Иванович
Бракосочетание
08.11.1854
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Грошикова Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
06.02.1861
Дочь: Грошикова Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
23.06.1862
Дочь: Грошикова Параскева Анисимовна
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
01.10.1864
Дочь: Грошикова Пелагея Анисимовна
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Грошикова Мелания Анисимовна
Рождение ребёнка
17.09.1866
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
10.03.1869
Сын: Грошиков Кондрат Анисимович
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
04.07.1870
Сын: Грошиков Сергей Анисимович
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Рождение ребёнка
09.09.1872
Сын: Грошиков Никита Анисимович
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Львовна
Смерть
Неизвестно