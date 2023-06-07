Грошикова Параскева Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Параскева Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 или 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Грошиков Федот Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
В 1854 г. у солдатки Параскевы Ерофеевны Подзоровой второй брак.
Рождение ребёнка
24.06.1855

Сын: Грошиков Иван Федотович

Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1858

Дочь: Грошикова Ефимия Федотовна

Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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