Грошикова Параскева Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1854
В 1854 г. у солдатки Параскевы Ерофеевны Подзоровой второй брак.
Рождение ребёнка
24.06.1855
Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1858
Дочь: Грошикова Ефимия Федотовна
Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович
Смерть
Неизвестно