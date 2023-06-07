Грошикова Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 или 1815 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Грошиков Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1845

Дочь: Грошикова Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Федот Иванович

Смерть
Неизвестно
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