Грошикова Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Грошиков Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1845
Дочь: Грошикова Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Грошиков Федот Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно