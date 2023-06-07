Грошиков Кондрат Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиОколо 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Грошиков Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Грошиков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Грошиков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Грошиков Сергей Кондратьевич
Смерть
Около 1832