Грошиков Кондрат Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошиков Кондрат Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Грошиков Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Грошиков Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Грошиков Гавриил Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Грошиков Сергей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1832
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