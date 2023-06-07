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Грошиков Василий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Грошиков Кондрат Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.12.1812

Дочь: Грошикова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Грошикова Агафия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1817

Дочь: Грошикова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Грошикова Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна

Рождение ребёнка
20.08.1823

Сын: Грошиков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Ксения Федосеевна

Смерть
Неизвестно
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