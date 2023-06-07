Грошиков Василий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Грошиков Кондрат Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 01.12.1812
Дочь: Грошикова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Грошикова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1817
Дочь: Грошикова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Грошикова Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна
Рождение ребёнка
20.08.1823
Сын: Грошиков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно