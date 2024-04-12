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Грошиков Павел Васильевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.08.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1823

Отец: Грошиков Василий Кондратьевич

Мать: Грошикова Ксения Федосеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1845

Дочь: Грошикова Васса Павловна

Мать ребёнка: Грошикова Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Грошикова Агафия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Грошиков Пимен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1854

Сын: Грошиков Агап Павлович

Мать ребёнка: Грошикова Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.05.1855

Жена: Грошикова Татьяна Киреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Татьяна Киреевна Резцова - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
19.04.1856

Дочь: Грошикова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Грошикова Татьяна Киреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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