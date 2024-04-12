Грошиков Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1823
Рождение ребёнка
19.08.1845
Дочь: Грошикова Васса Павловна
Мать ребёнка: Грошикова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Грошикова Агафия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1853
Рождение ребёнка
14.03.1854
Мать ребёнка: Грошикова Степанида Ивановна
Бракосочетание
20.05.1855
Татьяна Киреевна Резцова - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
19.04.1856
Дочь: Грошикова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Грошикова Татьяна Киреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно