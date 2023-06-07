Грошикова Ксения Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Ксения Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.12.1812

Дочь: Грошикова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1817

Дочь: Грошикова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Грошикова Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
20.08.1823

Сын: Грошиков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Василий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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