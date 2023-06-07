Грошикова Ксения Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 01.12.1812
Дочь: Грошикова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.02.1817
Дочь: Грошикова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Грошикова Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
20.08.1823
Сын: Грошиков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Грошиков Василий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно