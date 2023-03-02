Заикин Николай Андреевич 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заикин Николай Андреевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1923, Siberia, Russia

умер 1973, Днепр, Дніпропетровська область

Супруги
Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна14.12.1921 г.р.
Дети
Заикин Александр Николаевич23.10.1946 г.р.
Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна31.08.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Siberia, Russia

Бракосочетание
1946

Жена: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.10.1946

Сын: Заикин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
31.08.1956

Дочь: Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область

Смерть
1973
Днепр, Дніпропетровська область

Причина смерти: рак лёгких

Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область

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