Заикин Николай Андреевич
мужской, родился 1923, Siberia, Russia
умер 1973, Днепр, Дніпропетровська область
Супруги
Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна14.12.1921 г.р.
Дети
Заикин Александр Николаевич23.10.1946 г.р.
Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна31.08.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Siberia, Russia
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
23.10.1946
Сын: Заикин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.08.1956
Дочь: Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно