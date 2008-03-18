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Заикин Александр Николаевич

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

23.10.1946

Дата смерти

18.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1946

Отец: Заикин Николай Андреевич

Мать: Заикина Валентина Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.2008
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: рак почек
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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