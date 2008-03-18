Заикин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1946
Дата смерти18.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1946
Рождение ребёнка
26.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.2008
Причина смерти: рак почек
Похороны
Неизвестно