Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

31.08.1956

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956

Отец: Заикин Николай Андреевич

Мать: Заикина Валентина Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
31.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
16.01.1996
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: убийство
Похороны
?.03.1996
Игрень, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
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