Яичникова (Заикина) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1956
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956
Рождение ребёнка
31.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.01.1996
Причина смерти: убийство
Похороны
?.03.1996
Игрень, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния