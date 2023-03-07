Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1921
Дата смерти22.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921
Рождение ребёнка
23.10.1946
Сын: Заикин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Заикин Николай Андреевич
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
31.08.1956
Дочь: Яичникова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Заикин Николай Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель университета
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1982
Причина смерти: рак кожи
Похороны
Неизвестно