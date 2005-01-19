Рыженко (Высотская) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженко (Высотская) Надежда Ивановна

Место рождения

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

14.01.1924

Дата смерти

19.01.2005

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924

Отец: Высотский Иван Павлович

Мать: Высотская Павла Александровна

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинин Дмитрий Кузмич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
11.01.1952

Сын: Рыженко Евгений Иванович

Отец ребёнка: Рыженко Иван Степанович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыженко Иван Степанович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Рыженко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рыженко Иван Степанович

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженко Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинин Дмитрий Кузмич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
19.01.2005
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
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