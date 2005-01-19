Рыженко (Высотская) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1924
Дата смерти19.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924
Рождение ребёнка
26.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинин Дмитрий Кузмич
Рождение ребёнка
11.01.1952
Отец ребёнка: Рыженко Иван Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыженко Иван Степанович
Рождение ребёнка
30.10.1956
Отец ребёнка: Рыженко Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинин Дмитрий Кузмич
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
19.01.2005
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область