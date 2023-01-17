Рыженко Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения11.01.1952
Дата смерти15.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1952
Отец: Рыженко Иван Степанович
Мать: Рыженко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1986