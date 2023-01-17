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Рыженко Евгений Иванович

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

11.01.1952

Дата смерти

15.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1952

Отец: Рыженко Иван Степанович

Мать: Рыженко Надежда Ивановна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
15.03.1986
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
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