Рыженко Иван Степанович
Место рожденияг. Севастополь (Казахстан)
Дата рождения11.01.1926
Дата смерти25.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Севастополь (Казахстан)
Рождение ребёнка
11.01.1952
Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1956
Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыженко Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Смерть
25.01.2005
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область