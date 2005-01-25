Рыженко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженко Иван Степанович

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Место рождения

г. Севастополь (Казахстан)

Дата рождения

11.01.1926

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Севастополь (Казахстан)
Рождение ребёнка
11.01.1952

Сын: Рыженко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Рыженко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыженко Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Смерть
25.01.2005
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
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