Зинин Дмитрий Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыженко Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
землемер
Смерть
05.04.1949