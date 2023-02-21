Зинин Дмитрий Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Дмитрий Кузмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыженко Надежда Ивановна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыженко Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
землемер
Смерть
05.04.1949
Буй, город Буй, Костромская область
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