Высотская (Удгодская) Павла Александровна
Место рождения
Дата рождения07.05.1892
Дата смерти26.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1892
Бракосочетание
11.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1915
Сын: Высотский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1916
Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.11.1918
Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Высотский Александр Иванович
Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1924
Дочь: Рыженко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1928
Дочь: Высотская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1953