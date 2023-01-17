Высотская (Удгодская) Павла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Удгодская) Павла Александровна

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Место рождения

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд

Дата рождения

07.05.1892

Дата смерти

26.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1892

Отец: Удгодский Александр Федорович

Мать: Удгодская Ольга Федоровна

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
11.10.1913 ст.

Муж: Высотский Иван Павлович

Рождение ребёнка
30.01.1915

Сын: Высотский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.04.1916

Сын: Высотский Борис Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Высотский Павел Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Высотский Александр Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.01.1924

Дочь: Рыженко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1928

Дочь: Высотская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Павлович

Коткишево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Николо-Трестино, Гридинская волость, Костромской уезд
Смерть
26.08.1953
Николо-Трестино, Гридинская волость, Костромской уезд
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