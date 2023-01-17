Удгодский Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1845
Дата смерти14.11.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1845
Рождение ребёнка
1873
Сын: Удгодский Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Удгодский Николай Александрович
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1880
Дочь: Зубакина (долгова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
15.04.1884
Сын: Удгодский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
13.02.1887
Дочь: Сыромятникова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Удгодский Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
07.05.1892
Дочь: Высотская Павла Александровна
Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна
Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1926