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Удгодский Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1845

Дата смерти

14.11.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1845

Отец: Удгодский Федор Стефанович

Мать: Удгодская Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Удгодский Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Удгодский Николай Александрович

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
21.11.1880

Дочь: Зубакина (долгова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
15.04.1884

Сын: Удгодский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
13.02.1887

Дочь: Сыромятникова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Удгодский Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
07.05.1892

Дочь: Высотская Павла Александровна

Мать ребёнка: Удгодская Ольга Федоровна

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удгодская Ольга Федоровна

Смерть
14.11.1926
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