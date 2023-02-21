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Удгодский Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884

Отец: Удгодский Александр Федорович

Мать: Удгодская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
12.09.1910

Дочь: Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Удгодская Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: Милица Алексеевна

Мать ребёнка: Удгодская Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Удгодская Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удгодская Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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