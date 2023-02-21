Удгодский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884
Рождение ребёнка
12.09.1910
Дочь: Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Удгодская Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Милица Алексеевна
Мать ребёнка: Удгодская Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Удгодская Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно